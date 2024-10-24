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У Лободы возникли проблемы с концертами за границей

За два дня до концерта украинской певицы Светланы Лободы на Кипре «огромное количество» билетов на ее выступление остается нераспроданным. Об этом рассказал «Московский комсомолец».

У Лободы возникли проблемы с концертами за границей
© РИА Новости

Как отмечает газета, до высказываний Лободы против российской политики ее выступления в РФ были расписаны на месяцы вперед, а за выступления на корпоративах она получала 300-400 тысяч долларов. Теперь же ее концерты проходят в незаполненных залах, утверждает «МК».

По данным газеты, стоимость билетов на кипрское выступление Лободы начиналась от 69 евро (чуть более семи тысяч рублей). Певица заявляла, что использует свои доходы, чтобы «помогать и вкладывать в Украину». Это возмутило русскоязычных жителей Кипра, отмечает «МК».

«Света погибает без России. Концерт на Кипре это показал: вся популярность оказалась дутой. Даже небольшой зал собрать не может!» - заявил один из них.

Весной 2022 года «Известия» сообщили, что Лободе, Верке Сердючке (Андрей Данилко) и другим украинским знаменитостям (всего 31 человеку) запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной запрета назвали их выступления против России.

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