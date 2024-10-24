У Лободы возникли проблемы с концертами за границей

За два дня до концерта украинской певицы Светланы Лободы на Кипре «огромное количество» билетов на ее выступление остается нераспроданным. Об этом рассказал «Московский комсомолец».

Как отмечает газета, до высказываний Лободы против российской политики ее выступления в РФ были расписаны на месяцы вперед, а за выступления на корпоративах она получала 300-400 тысяч долларов. Теперь же ее концерты проходят в незаполненных залах, утверждает «МК».

По данным газеты, стоимость билетов на кипрское выступление Лободы начиналась от 69 евро (чуть более семи тысяч рублей). Певица заявляла, что использует свои доходы, чтобы «помогать и вкладывать в Украину». Это возмутило русскоязычных жителей Кипра, отмечает «МК».

«Света погибает без России. Концерт на Кипре это показал: вся популярность оказалась дутой. Даже небольшой зал собрать не может!» - заявил один из них.

Весной 2022 года «Известия» сообщили, что Лободе, Верке Сердючке (Андрей Данилко) и другим украинским знаменитостям (всего 31 человеку) запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной запрета назвали их выступления против России.