Гуф лег в рехаб после дебоша в подмосковной бане

Гуф лег в рехаб в Наро-Фоминске Московской области, пишет Mash и тут же предполагает, что таким образом рэпер, вероятно, хочет избежать ареста за дебош в бане. Сообщается, что личные врачи артиста уже хотят перевести его в частную лечебницу в Москве.

© Super.ru

Если в ней он пробудет дольше трех месяцев, то избежит наказания по административной статье за появление пьяным в общественном месте (музыкант отказался от медосвидетельствования), так как срок давности по делу истечет.

К тому же пока артист будет в рехабе, его не смогут посадить в тюрьму по уголовному делу за грабеж. За это, напомним, ему грозит до семи лет лишения свободы. Грабежом был признан тот факт, что рэпер отнял у полицейского телефон, потому как не хотел, чтобы его снимали на видео.

Ранее появились компрометирующие подробности задержания Гуфа в подмосковной бане: кто был вместе с рэпером.