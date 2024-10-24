Брэд Питт придумал жесткий способ отомстить Анджелине Джоли

Отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли — идеальный пример того, как не надо расставаться. Развод актеров, начавшийся, к слову, в далеком 2016-м, настолько затянулся, что все больше стал походить на шутку или мыльную драму. Несмотря на то что в прошлом году брак звезд фильма «Мистер и миссис Смит» был официально расторгнут, судебные разборки не прекратились. Долгое время Брэд и Энджи спорили за винодельню во Франции, опеку над детьми, теперь же остро встал вопрос мести. И здесь пошли в ход все средства.

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Пока Джоли злорадствует провалу фильма «Одинокие волки» с Питтом в главной роли, тот продумывает следующий удар бывшей жене. И делает это довольно успешно.

Издание In Touch Weekly со ссылкой на анонимного источника сообщает, что Питт собирается лишить экс-супругу «Оскара». За награду в номинации «Лучшая женская роль» Джоли сразится с Николь Кидман. Обе актрисы произвели фурор в этом году, исполнив главные роли в фильмах «Мария Каллас» и «Малышка» соответственно. Узнав об этом, Брэд горячо заинтересовался тем, чтобы поддержать Николь всевозможными способами и помешать при этом победить бывшей жене.

Еще более интригующей ситуация становится оттого, что 20 лет тому назад Николь и Брэд были очень дружны. Она даже рассматривалась на роль миссис Смит, но в последний момент на нее утвердили Джоли. Теперь актер пытается возродить приятельские отношения с Кидман, а оказав ей помощь на «Оскаре-2025», он убьет разом двух зайцев.