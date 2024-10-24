Находящуюся под домашним арестом Лерчек вырезали из премии «Жара»

Блогерша Лерчек лишилась номинаций премии "Жара Media Awards 2024"
Находящуюся под домашним арестом блогершу Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) вырезали из церемонии вручения премии «Жара Media Awards 2024». Об этом сообщили «Известия».
Лерчек претендовала на победу в двух номинациях — «Инфлюенсер года» и «На стиле» — однако лишилась их. Ее имя не назвали в числе претендентов, несмотря на то, что на официальном сайте за несколько дней до церемонии за Лерчек можно было отдать голос, ее имя также присутствовало в пресс-релизе. Первую награду получила Оксана Самойлова, вторую — Джиган.
4 октября суд отправил Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Операции совершались через банк в Дубае.
6 октября Лерчек дала признательные показания на допросе перед удовлетворением судом ходатайства о заключении ее под домашний арест. Позднее стало известно, что ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 млн рублей.
Накануне в ГУФСИН России по Московской области опровергли информацию о том, что блогерше Валерии Чекалиной грозит пересмотр меры пресечения из-за нарушения условий домашнего ареста.