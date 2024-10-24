Карди Би отменила выступление из-за госпитализации

Американская рэперша Карди Би выложила в своих социальных сетях заявление о том, что она не сможет выступить на фестивале ONE MusicFest, проходящем в эти выходные, 26−27 октября, в Атланте. На данный момент певица находится в больнице после получения неотложной медицинской помощи.

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«Мое сердце разрывается от того, что я не увижу своих поклонников в эти выходные, я действительно хотела бы быть там. Bardi Gang — спасибо за понимание, и я скоро вернусь, став лучше и сильнее. Не волнуйтесь. Люблю вас всех», — написала Карди Би в своем сообщении.

Подробности болезни артистки не раскрываются.

Ранее техасские артисты Джошуа Фраустро и Мигель Агилар обвинили Карди Би в плагиате и потребовали с нее 50 миллионов долларов компенсации. В центре скандальной истории оказался трек рэперши Enough (Miami) (2024).