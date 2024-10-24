Премия ЖАРА Media Awards объявила лучших артистов 2024 года

Стало также известно, что ANNA ASTI победила в номинации «Хитмейкер года». Лучшим начинающим артистом была признана певица Milana Star.

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23 октября в Москве прошла вторая ежегодная премия ЖАРА Media Awards — 2024. В этом году «Альбомом года» стала пластинка «Август навсегда» Мота, а «Хитом года» — трек «Дым» Егора Крида и JONY.

Также были объявлены победители в других номинациях. «Видео года» — клип Люси Чеботиной на песню «За бывшего», «Коллаба года» — трек «Толстовка» Mary Gu и OG Buda, «Тренд года» — Юлия Гаврилина со своим хитом Drama Queen, «Краш года» — Amirchik, «Cover года» — песня «Океаны» от XOLIDAYBOY, пишет ЖАРА Media.

Яна Рудковская забрала статуэтку в специальной номинации «Легенда медиаиндустрии», а группа «Города» была признана «Рок-прорывом года».

В сентябре пришли новости и от зарубежных музыкальных премий. Так, самой титулованной артисткой в истории MTV Video Music Awards стала Тейлор Свифт.