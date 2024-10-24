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SHAMAN признали лучшим певцом года

Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стал певцом года по версии россиян. Результаты опроса ВЦИОМ.

SHAMAN признали лучшим певцом года
© globallookpress.com

«В этом году наибольшую народную любовь вновь получил Ярослав Дронов (SHAMAN), укрепив свои позиции с 33 процентов в 2023 году до 38 процентов в текущем замере», — говорится на сайте.

На втором месте расположился певец Олег Газманов (19 процентов), на третьем — исполнитель Григорий Лепс (10 процентов).

«По результатам исследования 2024 года ВЦИОМ, меня вновь признали лучшим певцом страны с рекордным результатом! Работаем», — прокомментировал результаты опроса Дронов.

Ранее SHAMAN рассказал о своем главном конкуренте.

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