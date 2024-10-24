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Все самое жаркое на сцене: кто пришел на концерт Жара Music Awards

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Певица Севиль Валиева (слева) и супруги Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) на премии «Жара Media Awards 2024» в концертном зале «Live Арена» в Московской области, 23 октября 2024 года
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Певица Севиль Валиева (слева) и супруги Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) на премии «Жара Media Awards 2024» в концертном зале «Live Арена» в Московской области, 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Актер Станислав Ярушин на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Актер Станислав Ярушин на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Певица Юлия Ковальчук на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Певица Юлия Ковальчук на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Группа Goroda на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Группа Goroda на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС

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Певица, блогер Анастасия Созоник на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Певица, блогер Анастасия Созоник на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Блогер Наташа Борисова на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Блогер Наташа Борисова на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Блогер Мария Погребняк на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Блогер Мария Погребняк на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Блогеры Аслан Шукаша и Соня Слипи на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Блогеры Аслан Шукаша и Соня Слипи на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС

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Телеведущая, музыкальный продюсер Яна Рудковская на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Телеведущая, музыкальный продюсер Яна Рудковская на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Певец Niletto (Даниил Прытков) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Певец Niletto (Даниил Прытков) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Супруги Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Супруги Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Группа МОХИТО (Александра Ерофеева и Павел Лаптев) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
13/26
Группа МОХИТО (Александра Ерофеева и Павел Лаптев) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Блогер Екатерина Новикова на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Блогер Екатерина Новикова на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС

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Певец Эллаи (Элвин Алиев) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Певец Эллаи (Элвин Алиев) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Телеведущая, актриса, блогер Алена Водонаева на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Телеведущая, актриса, блогер Алена Водонаева на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Блогер Карина Мурашкина на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Блогер Карина Мурашкина на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Певица Mona (Дарья Кустовская) и блогер, певец Эльдар Джарахов на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Певица Mona (Дарья Кустовская) и блогер, певец Эльдар Джарахов на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Блогер, певец Эльдар Джарахов и певица Юля Гаврилина на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
19/26
Блогер, певец Эльдар Джарахов и певица Юля Гаврилина на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС

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Боец и блогер Саша Стоун (Александр Зарубин) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
20/26
Боец и блогер Саша Стоун (Александр Зарубин) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Журналистка Лаура Джугелия на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Журналистка Лаура Джугелия на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Блогеры Мария и Роберт Герберы на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Блогеры Мария и Роберт Герберы на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Диджей Екатерина Гусева на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Диджей Екатерина Гусева на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Певица Asammuell (Ксения Колесник) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Певица Asammuell (Ксения Колесник) на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС

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Певица Люся Чеботина на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года
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Певица Люся Чеботина на премии «Жара Media Awards 2024», 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Ведущие премии «Жара Media Awards 2024» Эльдар Джарахов и Юлия Гаврилина, 23 октября 2024 года
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Ведущие премии «Жара Media Awards 2024» Эльдар Джарахов и Юлия Гаврилина, 23 октября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Подмосковье прошел концерт, посвященный музыкальной премии Жара Music Awards. Мероприятие состоялось на площадке Live Арена в Одинцовском районе. Концерт провели рэпер Джиган, его жена Оксана Самойлова, блогеры Эльдар Джарахов и Юлия Гаврилина, телеведущая Ксения Бородина.

«Премия посвящена главным трендсеттерам года, новым молодым артистам, ярким представителям блогосферы и интернет-проектам. Номинанты премии — самые заметные представители social media — персоны, за которыми мы наблюдаем в социальных сетях, и артисты, создающие музыку, которую мы слышим в чартах и топах стриминговых сервисов», — говорится на сайте проекта.

Мероприятие длилось три часа. На сцене выступили такие звезды, как Люся Чеботина, Instasamka, Gayazovs Brothers, SODA LUV. «Все самое Жаркое на одной сцене в этот вечер!» — подчеркивали организаторы в описании концерта.

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