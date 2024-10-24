Все самое жаркое на сцене: кто пришел на концерт Жара Music Awards

В Подмосковье прошел концерт, посвященный музыкальной премии Жара Music Awards. Мероприятие состоялось на площадке Live Арена в Одинцовском районе. Концерт провели рэпер Джиган, его жена Оксана Самойлова, блогеры Эльдар Джарахов и Юлия Гаврилина, телеведущая Ксения Бородина.

«Премия посвящена главным трендсеттерам года, новым молодым артистам, ярким представителям блогосферы и интернет-проектам. Номинанты премии — самые заметные представители social media — персоны, за которыми мы наблюдаем в социальных сетях, и артисты, создающие музыку, которую мы слышим в чартах и топах стриминговых сервисов», — говорится на сайте проекта.

Мероприятие длилось три часа. На сцене выступили такие звезды, как Люся Чеботина, Instasamka, Gayazovs Brothers, SODA LUV. «Все самое Жаркое на одной сцене в этот вечер!» — подчеркивали организаторы в описании концерта.