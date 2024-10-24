Всплыли две фотографии якобы выжившего Майкла Джексона

Личность Майкла Джексона никогда не была банальной и предсказуемой для поклонников, но некоторые всерьез считают, что известный в мире вокалист стал куда более загадочным после своей смерти. Но что это значит и как артист вообще мог повлиять на общество и фанбазу после своего ухода? Все дело в том, что мертвым его не считают. По крайней мере… определенная группа людей, верящая в конспирологические заговоры Голливуда.

Поговорим о 2 таинственных фотографиях, найденных общественностью на просторах сети, которые являются косвенным доказательством того, что артист действительно жив. Конечно, если говорить серьезно, никто из государственных органов не принял бы банальные снимки из сети как веское основание для расследования дела певца повторно, но ведь существует экспертиза, которые вполне могла бы доказать или опровергнуть их подлинность, ведь так?

Первый кадр был сделан на похоронной церемонии Джексона. Загадочная фигура с белыми волосами и в черных очках уж больно напоминала того самого… Может быть, это просто родственник или родственница? Ведь гены, как говорится, пальцем не раздавишь. Но если у селебрити есть настолько похожий на него член семьи, как родным раньше удавалось утаивать эту информацию от всей планеты? Стоит согласиться, что эта тема требует размышлений, однако, не будем на ней останавливаться, ведь нас ждет не менее интригующий поворот событий.

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Обратимся ко второму кадру, который однажды сделала дочь знаменитости в своей машине. Девушка показала фанбазе ненавязчивое селфи, созданное во время путешествия. Сидящая на переднем сидении наследница влиятельной личности, вероятно, даже не подозревала, что сзади проявится “призрак” ее отца.

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