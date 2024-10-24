Россияне из США уличили Галкина* в крупном обмане

Максим Галкин* давненько не объявлялся в России, однако, местная публика не желает видеть его и не торопится приглашать иноагента вернуться домой. Но и тот не сдает позиции, желая выказать свою независимость и продемонстрировать успех народу. Но, давайте поговорим начистоту: получается ли у мужа Примадонны завоевать такую же любовь и славу, как на территории России?

Теперь ни для кого не секрет, что это далеко не так просто, как ожидали беглецы, когда гордо собирали сумки и надеялись на скорую раскрутку за рубежом. Ну а Галкина и вовсе негласно называют обманщиком, считая, что тот пытается произвести более яркое впечатление на людей.

Например, на днях общественность заметила, что артист публикует ролики с полными залами кричащих от восторга фанатов, которые так и жаждут увидеть своего кумира. Но настолько ли полны в действительности залы пародиста? Ведь каждый раз очевидцы говорят о том, что концертные площадки обычно вмещают в себя лишь половину из положенных зрителей или и того меньше.

“Максим хочет казаться хорошим и добреньким, и очень популярным. Но в действительности мы видим, что никаких слушателей у него нет и он просто имитирует эту активность, чтобы до конца не упасть в грязь лицом”, — пишет пользовательница сети.

Впрочем, если девушка права, то откуда у мужа Пугачевой видео с полными залами? У анти-фанатов эмигранта есть одна теория: люди уверены, что Макс сознательно нанимает массовку за собственные деньги, чтобы отснять качественные видео для своих социальных сетей и привлечь больше покупателей для последующих шоу. Ведь именно так и работает психология… Когда человек видит, насколько ярко и сочно проходит то или иное событие, он моментально загорается желанием посетить его.

Теория а-ля “А мне тоже это нужно” работает безотказно и без исключений. Однако Галкин не учел одного: люди обижены на него и сейчас принципиальность бывших поклонников куда выше, чем их желание побывать на концертах прославленной звезды.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации