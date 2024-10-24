Во вторник, 22 октября, на Ваганьковском кладбище был открыт памятник народному артисту Александру Градскому. О выборе монумента рассказала его жена Марина.

Автором монумента выступил архитектор Леонид Мурзич. Памятник решили открыть до 75-летия со дня рождения музыканта, чтобы люди смогли почтить его память.

— Александр Борисович всегда был очень лаконичен, выходя на сцену: черный фон, чёрная рубашка, гитара и его голос. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным, — рассказала Градская.

По ее словам, выбранная для памятника фотография максимально отражает то, как зрители запомнили артиста. Женщина добавила, что хотела бы, чтобы все люди, которые придут на кладбище, могли вновь увидеть понимающие и ироничные глаза ее мужа, передает Aif.ru.

В декабре прошлого года сообщалось, что заочный спор между вдовой Александра Градского Мариной Коташенко и его старшими наследниками Даниилом и Марией все еще продолжается. Коташенко вышла на связь, попытавшись высказать свою точку зрения. Но у детей мэтра все же нашлись контраргументы.