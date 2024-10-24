Shaman рассказал, зачем хочет зарегистрировать бренд «Я русский»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, зачем подал заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Как сообщают «Известия», таким образом он пытается защитить бренд и не дать его использовать против него.

По его словам, было много попыток от разных компаний и предпринимателей зарегистрировать товарный знак. По мнению Дронова, они бы могли использовать его как им вздумается

«Представляете, если б это у них получилось, представляете, как бы они могли использовать это словосочетание <...> в выгодных для себя целях против меня», — сказал Shaman.

Напомним, что 12 октября Дронов подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков. Согласно перечню товаров и услуг, под названием «Я русский» музыкант собирается выпускать алкоголь, парфюмерию, различные косметические средства. Представитель пресс-службы исполнителя заявлял, что таким образом Shaman хочет защитить бренд, которым стала его песня.

Подачу Дроновым заявки на регистрацию товарного знака не оценили общественники. «Ветераны России» призвали Роспатент отказать музыканту, а представители движения «Зов народа» обратились к депутатам Госдумы с призывом запретить регистрацию бренда «Я русский» и других товарных знаков с указанием национальностей.