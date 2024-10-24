Заподозренная в разводе Андреева заговорила о кризисе в отношениях

36-летняя актриса Паулина Андреева назвала себя ревнивым человеком в отношениях. Об этом сообщает издание Marie Claire.

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В Сети уже несколько месяцев ходят слухи о разводе Паулины и Федора Бондарчука. В новом интервью актриса не стала комментировать личную жизнь, зато охотно высказалась про кризис в отношениях. Андреева считает, что в современном мире «человеку нужен человек», вот почему важно бороться за семью. Паулина не согласна с мнением, что «институт брака умирает». Актриса убеждена: на сегодняшний день люди в нем нуждаются.

«Сейчас многие говорят о том, что институт брака умирает, мол, это никому больше не нужно, так как нет задачи вместе выжить, у всех все есть, все пресыщены. А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически», — высказалась знаменитость.

Паулина отметила, что считает себя ревнивым человеком. При этом она выступает против «зацикливания» женщины на мужчине. По мнению Андреевой, девушкам важно развиваться, несмотря на высокий статус избранника.

«Ревнива ли я? В достаточной степени, да, конечно. Мне грустно видеть женщин, которые полностью вверяют свою жизнь своему партнеру. Как маленькие принцессы, которые не хотят думать об этом сегодня, подумают завтра, и то не факт», — резюмировала актриса.

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