В Сеть продолжают просачиваться подробности злодеяний P.Diddy, и с каждым днем они ужасают все больше. На днях Daily Mail опубликовал детали иска, в котором неизвестная девушка утверждала: Шон Комбс (настоящее имя артиста) и его приятель принудили ее к интимной связи на афтерпати MTV VMA. Случилось это в 2000 году, и жертве на тот момент было 13 лет.

Пользователи откопали ролик, в котором продюсер приглашает на свою вечеринку актрису Дэйви Чейз, известную по роли в хорроре «Звонок». Он провел интервью после того, как девушка получила награду. На тот момент ей было столько же лет, сколько и одной из жертв Дидди. Помимо него приз юной актрисе вручал его друг Эштон Катчер, который сейчас открещивается от близкого общения с рэпером.

Против P.Diddy подали шесть новых исков

Пазл сложился бы, если бы знакомство Дэйви и Дидди произошло тремя годами ранее. Награду из его рук актриса получила в 2003 году.

Напомним, в ноябре 2023-го экс-возлюбленная рэпера Кэсси обвинила P.Diddy в многолетнем сексуальном и физическом насилии, однако уже спустя 24 часа отозвала иск. Позднее в Сеть попали жестокие кадры ее избиения, а дело приобрело пугающий размах. В конце марта в доме артиста прошли масштабные обыски, в результате которых были обнаружены запрещенные вещества, оружие и более тысячи бутылок смазки. Их продюсер якобы использовал в том числе на своих секс-вечеринках. Сейчас он находится в одной из худших нью-йоркских тюрем без права освобождения под залог.