Рудковская захотела купить историческую квартиру в Петербурге

Продюсер Яна Рудковская хочет купить историческую квартиру с лепниной в Санкт-Петербурге, об этом она рассказала корреспонденту NEWS.ru на премии «Жара Media Awards 2024» в «Live Арене». Рудковская объяснила, что любит этот город и черпает там вдохновение.

Люблю Россию, очень люблю Санкт-Петербург. И если бы где-то я хотела жить, в другом городе, кроме Москвы, я бы жила в Санкт-Петербурге. Это точно мой город, мне кажется, что мне там спокойно, я там вдохновляюсь. К сожалению, не имею такого большого количества времени, но уже дала себе зарубку купить там квартиру. Историческую какую-нибудь, прям в каком-нибудь историческом месте, с какими-то историческими артефактами, с лепниной, — сказала Рудковская.

Ранее на премии «Жара Media Awards» жена репера Джигана блогер Оксана Самойлова рассказала корреспонденту NEWS.ru, что женщины могли бы рожать не одного или двух, а четыре или пять детей при условии стабильности и возможности их содержать. По ее словам, россиянкам нужна финансовая подушка безопасности, чтобы не одевать детей в обноски.

Также блогер и модель отметила, что она и ее семья с легкостью согласились на участие в шоу «Большое переселение» и не были против, чтобы кто-то жил в их доме. Однако в чужом жилище им не хватало много чего — от тряпок до мусорных пакетов.