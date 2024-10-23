Митя Фомин придумал план «на черный день»

Певец Митя Фомин рассказал, что купил в ипотеку за 40 млн рублей новую квартиру в Москве в районе Кутузовского проспекта. Об этом пишет «Пятый канал».

Журналисты отметили, что Митя Фомин является одним из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса.

Исполнитель пояснил, что доля артиста — всегда везде быть, присутствовать, улыбаться, прекрасно выглядеть. Он добавил, что такая радужная ситуация будет не всегда.

«Я пока не обзавелся ни пассивным доходом, ни каким-то сторонним бизнесом. Поэтому что-нибудь, знаете, на черный день надо, чтобы тебя кормило», — признал певец.

По его словам, покупка квартиры — инвестиция, чтобы «себя не чувствовать бедно в старости».

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Артист заметил, что выбрал недвижимость в районе Кутузовского проспекта в связи с тем, что из окон квартиры открывается роскошный вид на Москву-реку.