Названы самые популярные у россиян эстрадные исполнители

Лидерами народного рейтинга эстрадных исполнителей в 2024 году стали Ярослав Дронов (SHAMAN) и Полина Гагарина. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Лучшим эстрадным исполнителем 2024 года, по мнению россиян, второй год подряд стал SHAMAN, получив 38% голосов. В топ-5 также вошли Олег Газманов (19%), Григорий Лепс (10%), Николай Басков (6%) и Филипп Киркоров (6%).

В рейтинге певиц уже третий год подряд лучшей стала Полина Гагарина (19%). На втором месте оказалась Лариса Долина (10%), на третьем — Anna Asti, Валерия и Ирина Аллегрова (по 7%).

Лучшим музыкальным сервисом стала «Яндекс Музыка» (29%). Второе место — у VK (17%).