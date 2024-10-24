Билли Айлиш упала с лестницы на концерте

Билли Айлиш получила огромный синяк на ноге, упав с лестницы в финале своего шоу в Нью-Йорке.

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Айлиш - 22-летняя американская певица и автор песен, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" и вообще крайне впечатляющей коллекции иных авторитетных наград.

Про инцидент пишет People, сопровождая публикацию фото, которыми артистка поделилась в соцсетях по окончании концерта.

Билли упала в пятницу, выступая в рамках своего тура Hit Me Hold and Soft - фанаты сняли неприятный момент на видео. Оно тоже было размещено. Певица споткнулась на ступеньках, уже покидая сцену.

Впрочем, травма не стала помехой активной деятельности Билли - уже 19-го она пришла на ТВ, исполнив в студии два трека.

Отмечено, что это не первое буквально падение преуспевающей артистки - на сцене она падала также и в 2022-м. Это видео также доступно в Сети.