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"Руспродсоюз" поддержал идею Малышевой вернуть практику йодирования соли

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ассоциация "Руспродсоюз" поддерживает йодирование пищевой соли, существенного влияния на ее стоимость это не окажет. Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Руспродсоюз" поддержал идею Малышевой вернуть практику йодирования соли
© ТАСС

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала обратилась к Госдуме с просьбой вернуть практику йодирования соли в России, чтобы решить проблему дефицита йода у россиян.

"Именно йодирование пищевой соли является оптимальным, самым дешевым и безопасным для человека методом профилактики йододефицита. Йодированная соль оптимально усваивается организмом, независимо от его индивидуальных особенностей, в отличие, например, от йодированного молока. Поэтому мы считаем, что необходимо йодировать всю пищевую соль. Никаких проблем для внедрения технологии йодирования мы не видим, она не оказывает существенного влияния на стоимость продукции", - сказал Леонов.

Эксперт отметил, что разница в цене на йодированную и нейодированную соль находится в пределах 1-2%.

По его словам, в настоящее время уже известен положительный опыт всеобщего йодирования соли в других странах. "Ярким примером является Казахстан, где 100% пищевой как для нужд населения, так и для нужд пищевой промышленности, начиная с 2003 года, подлежит обязательному йодированию. Помимо Казахстана, всеобщее йодирование соли рекомендовано ВОЗ", - рассказал Леонов.

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