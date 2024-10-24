"Руспродсоюз" поддержал идею Малышевой вернуть практику йодирования соли

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ассоциация "Руспродсоюз" поддерживает йодирование пищевой соли, существенного влияния на ее стоимость это не окажет. Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала обратилась к Госдуме с просьбой вернуть практику йодирования соли в России, чтобы решить проблему дефицита йода у россиян.

"Именно йодирование пищевой соли является оптимальным, самым дешевым и безопасным для человека методом профилактики йододефицита. Йодированная соль оптимально усваивается организмом, независимо от его индивидуальных особенностей, в отличие, например, от йодированного молока. Поэтому мы считаем, что необходимо йодировать всю пищевую соль. Никаких проблем для внедрения технологии йодирования мы не видим, она не оказывает существенного влияния на стоимость продукции", - сказал Леонов.

Эксперт отметил, что разница в цене на йодированную и нейодированную соль находится в пределах 1-2%.

По его словам, в настоящее время уже известен положительный опыт всеобщего йодирования соли в других странах. "Ярким примером является Казахстан, где 100% пищевой как для нужд населения, так и для нужд пищевой промышленности, начиная с 2003 года, подлежит обязательному йодированию. Помимо Казахстана, всеобщее йодирование соли рекомендовано ВОЗ", - рассказал Леонов.