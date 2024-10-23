Виктория и Дэвид Бекхэм купили новый дом в Майами за 7 млрд рублей

Супруги Виктория и Дэвид Бекхэм купили новый дом в Майами. За особняк мечты они отдали 55,6 млн фунтов стерлингов – примерно 7 млрд рублей. Об этом сообщил портал The Sun.

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Источник издания рассказал, что за недвижимость модельер и футболист расплатились наличными. Отмечается, что они «влюбились» в этот дом, поэтому были готовы отдать любые деньги.

Из окон дома открывается красивый вид на залив Бискейн. Там девять спален, четыре ванные комнаты, тренажерный зал, бассейн, кинотеатр, а также целый спа-салон. То, что недвижимость находится в Майами – неслучайно. Именно там базируется футбольный клуб Дэвида Inter Miami.

К слову, это далеко не единственная недвижимость у супругов. Они также владеют квартирой в Майами стоимостью 2,2 млрд рублей, таунхаусом за 3,8 млрд рублей и домом за 833 млн рублей в Лондоне.

Напомним, что у Виктории и Дэвида большая семья. Они воспитывают трех сыновей Круза, Ромео и Бруклина. А также дочь Харпер. Девочка живет с родителями, так как ей только 13 лет.

Ранее девушку сына Дэвида Бекхэма раскритиковали из-за возраста.