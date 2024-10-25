OBLADAET выпустил фит с французским рэпером Enzo From The Block и клип на него

Хип-хоп-музыкант OBLADAET представил совместный трек WYS с французским артистом Enzo From The Block.

© Звук

В композиции OBLADAET читает на русском, а Enzo From The Block на французском. В мрачном клипе на песню текст дополнен английскими субтитрами. Видео снимали на улицах Лондона и в студии.

Рэпер не в первый раз работает с зарубежными коллегами. В его альбоме PLAYERS CLUB (2021) был фит с британской группой Last Night In Paris, а на пластинке PLAYERS CLUB 2 — с британским дрилл-исполнителем Unknown T.

В прошлом году OBLADAET стал героем документального фильма от творческого объединения «НА ШУМЕ».