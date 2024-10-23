Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил P. Diddy в их разводе

Бывший супруг певицы Дженнифер Лопес Оджани Ноа обвинил рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) в их разводе. Об этом он заявил во время выступления в программе Despierta America.

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Ноа, который состоял в браке с Лопес с 1997 по 1998 год, прризнался, что Комбс частично приложил руку к тому, что их брак распался. В дальнейшем музыкант сам построил отношения с исполнительницей. Оджани уточнил, что разрыв потребовался для хорошего карьерного взлета певицы. Она получила огромные деньги от музыкального лейбла, одним из руководителей которого выступал Комбс, и по его рекомендации развелась с мужем — якобы для продвижения альбома.

При этом расставание с Лопес негативно отразилось и на бизнесе Оджани: он столкнулся с черной полосой в карьере после того, как его имя перестало быть связано со звездой. В настоящий момент Ноа публично обратился к бывшей супруге с просьбой объяснить, зачем она разрушила его жизнь.

«Что я тебе сделал, что ты подала на меня в суд, обвинила меня, лгала, создавала обо мне ложные слухи и звонила нескольким компаниям, чтобы они меня выгнали, а различным телеканалам — чтобы они не давали мне работу? Зачем, если я ничего тебе не сделал?», — поделился мужчина.

Напомним, 17 сентября текущего года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее мы писали, что P. Diddy требует у суда запретить огласку обвинений в свой адрес.