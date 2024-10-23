Заворотнюк улетела из России

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна покинула Россию. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

© Соцсети

Блогерша призналась, что вернулась в ОАЭ после длительного нахождения в Москве, и выложила снимок с пляжа в Дубае.

«Ну привет, давно не виделись», — написала Заворотнюк.

Анна Заворотнюк уехала в Дубай в 2022 году. Она объясняла, что переезд в другую страну связан с работой супруга, а не с политическими событиями. Заворотнюк признавалась в своем микроблоге, что не сможет навсегда покинуть Россию, где живут ее самые близкие и любимые люди, вследствие чего девушка периодически проводит время в Москве. Девушка уточняла, ее не совсем устраивает быт на два города, однако другого выхода в настоящий момент нет.

Анна Заворотнюк рассказала про ребенка: «У меня такое впервые, и мне очень волнительно»

Ранее Анна Заворотнюк показала, как прошел день рождения ее младшей сестры без матери.

Также сообщалось, что фигурист Петр Чернышев приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в годовщину венчания.