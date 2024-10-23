Максим Фадеев опроверг свою причастность к задержанию Глюкозы из-за наркотиков. Продюсер ответил на обвинения Ксении Собчак в соцсети.

22 октября 2024 года в СМИ появилась новость о задержании певицы в Шереметьево из-за наркотиков. На следующий день Ксения Собчак намекнула на причастность к инциденту Фадеева, с которым у Глюкозы давний конфликт. Она заявила о продюсере, который «ходил жаловаться в высокие кабинеты». В личном блоге Максим ответил на обвинения и опроверг свою причастность.

«Относительно «ходящего жаловаться в высокие кабинеты продюсера» — это может говорить только тот человек, который меня совершенно не знает. А мы с ней действительно не знакомы», — написал Фадеев.

Фадеев отметил, что муж певицы тоже винит его в проблемах семьи. Продюсер попросил Александра Чистякова предоставить доказательства, подтверждающие его вину. К слову, избранник Глюкозы ответил согласием.

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