Композитор Олег Влади рассказал, почему Басков не выпускает его песни

По словам композитора, в творческое сотрудничество музыкантов постоянно вмешиваются разные неотложные премьеры и подготовки к шоу.

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Олега Влади и Николая Баскова связывает не только шоу «Ну-ка, все вместе!», но и давняя дружба. Однако когда-то они пытались наладить и рабочие отношения. Певец даже купил у Влади шесть песен, но выпустить их так и не получилось. Об этом композитор рассказал изданию «Страсти».

"Высшими силами так назначено, что мы, наверное, можем с ним только дружить. И ради этой дружбы, такой настоящей, большой, отдающей, предполагающей помощь и поддержку, нужно чем-то пожертвовать. И, наверное, в жертву этому принесена музыка". Олег Влади, композитор

В прошлом году Николай Басков признался, что не страдает звездной болезнью, хотя находится на сцене уже больше 20 лет.