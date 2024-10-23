Появилась новая версия задержания Гуфа

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в полицию после инцидента в бане в Апрелевке, где его снимали на телефон без согласия. А информация о том, что он к кому-то приставал, не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на осведомленный источник и адвоката артиста пишет Telegram-канал Baza.

Ранее СМИ сообщили, что рэпер Гуф был доставлен в полицию после драки с братом девушки, к которой он якобы приставал. При этом в ходе драки Долматов ударил оппонента в ухо, а также повредил руку. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов Гуфа отпустили.

Однако, по данным источника Telegram-канала Baza, причиной конфликта стало то, что отдыхавшего в бане в Апрелевке рэпера стал снимать на телефон администратор, чему Гуф «был совсем не рад».

«Съемка и стала причиной конфликта - знакомый Гуфа поругался с администратором, дал ему в ухо и забрал телефон. Пострадавший вызвал полицию - так они все вместе оказались в участке. При этом Гуф ни к кому не прикасался», - заверил источник канала.

В свою очередь адвокат музыканта Сергей Жорин назвал ложью информация о том, что музыкант к кому-то приставал.