На Украине изымут имущество и права на песни Таисии Повалий

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) решил изъять машину, недвижимость, права на музыку и слова песен певицы Таисии Повалий, обвиняемой в коллаборационизме.

В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Повалий обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса страны. Повалий еще до начала спецоперации демонстрировала пророссийскую позицию.

Как сообщается на сайте ВАКС, во вторник "коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление министерства юстиции к народной артистке Украины и применила к нему санкцию". Украинское издание "Общественное" пишет, что речь идет о Повалий.

ВАКС решил взыскать в доход государства следующие активы певицы: автомобиль BMW X5, семь земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9,3095 га; жилой дом общей площадью 442,8 кв. м; домовладение общей площадью 101 кв. м; имущественные права на музыку и слова девяти произведений ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко" , "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро"), а также три устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия и охотничьего гладкоствольного оружия.

Повалий была лишена звания народной артистки Украины еще в 2015 году. В октябре 2022 года украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.