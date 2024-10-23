Скончалась американская актриса и певица Барбара Дейн

20 октября в Окленде, Калифорния, на 98-м году жизни покончила с собой заметная американская певица, гитаристка, актриса и музыкальный продюсер, известная как Барбара Дейн.

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Некролог публикует San Francisco Chronicle.

Барбара Джин Спиллман родилась в 1927 году в Мичигане. Была джазовой, фолк- и блюзовой артисткой и соучредителем лейбла Paredon - со своим третьим мужем.

Луи Армстронг о ней крайне высоко отзывался.

Помимо прочего, Дейн стала первой белой, о которой написал подчеркнуто афроамериканский журнал Ebony - в 1959-м.

Дебютная пластинка певицы - "Проблемы с головой" - вышла в 1957-м. Ее экранный дебют состоялся в 1959-м, Дейн снялась, в частности, в сериале "Час Альфреда Хичкока".