Собчак прокомментировала скандал с Глюкозой

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в среду, 23 октября, прокомментировала задержание певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза.

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Собчак отметила, что певица «абсолютно в адеквате», а разговаривает с уполномоченными девушка грамотно и четко.

— Я, к сожалению, не могу вдаваться в детали, но знаю, в какие высокие кабинеты ходил жаловаться один там продюсер на «наркоманку, которая позорит его и поет песни для детей», чтобы вызвать отдел по наркотикам. Все это — гнусная ложь, цель у которой одна — отжать бренд, за который ему уже все давно заплатили, — написала Собчак в своем блоге.

Она также отметила, что неназванный продюсер пытается убрать певицу Юлию Савичеву. Журналистка предположила, что ее обвинят в квадробинге или в раздвоении личности.

Киркоров заступился за певицу Глюкозу

Российская певица Глюкоза подробно описала процесс ее задержания за запрещенные вещества в столичном аэропорту Шереметьево. По словам артистки, она была трезва и вменяема, а все произошедшее — атака на нее со стороны «кое-кого».

Российский продюсер Олеся Сазыкина подтвердила информацию о том, что Глюкоза попала в черный список артистов, а также рассказала о зависимости исполнительницы. Сазыкина также отметила, что Чистякова-Ионова «всегда употребляла» и «на чем-то сидела».