Жена Natan'а объявила о разводе на фоне скандала с Лерчек

Жена музыканта Натана Мирова (Natan) Анастасия Шевцова призналась, что ушла от супруга. Как сообщает Super.ru, она рассказала, что приняла решение еще до скандального видео, на котором ее муж целовался с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) на проекте «Звезды в джунглях».

В социальных сетях Шевцова заявила, что приняла решение расстаться с Мировым за месяц до его поездки на проект. Сейчас они уже не живут вместе.

«О причинах моего такого решения я вам, возможно, расскажу позже. Он не разделял моего желания, и решение о расставании не было обоюдным», — добавила она.

При этом Анастасия призналась, что, несмотря на решение расстаться, поцелуи Natan с Лерчек ее все-таки задели, поскольку у пары есть дети. Также Шевцова призвала не писать гневных комментариев ни в ее сторону, ни в сторону музыканта, подчеркнув, что ей не нужны советы в этой ситуации.

Natan впервые прокомментировал скандальное видео поцелуя с Лерчек

Напомним, в октябре в Сети распространилось видео, на котором Миров и Чекалина целовались, уединившись от других участников шоу «Звезды в джунглях». Сам Natan после этого заявлял, что у них с блогером действительно возникла симпатия, однако он все равно собирается сохранить семью. Еще до этого случая он рассказывал, что изменял супруге, но добивался прощения.