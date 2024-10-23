Участница «Обе Две» рассказала про необычное место, куда писала строчки песен

По словам артистки, в кафе они были сделаны из бумаги. Это было удобно, чтобы сразу записать строчку, которая пришла на ум.

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Об этом Екатерина рассказала в Звук Медиа на презентации альбома Le Catalogue Edition.

«Какое-то время назад в Москве ходила в кафе "Жан-Жак"… Тогда только у них вместо скатерти использовались огромные листы бумаги на столах. И там всегда были карандаши. Я на этих скатертях бумажных и писала. Это мне запомнилось. Кажется, это было что-то из альбома "Дочь рыбака". А какая именно песня, не помню. Может, "Влюблен влюблен влюблен влюблен", что-нибудь такое», — вспомнила она.

В честь выхода релиза Le Catalogue Edition Екатерина Павлова дала Звук Медиа интервью, в котором порассуждала о дебютном альбоме и первом успехе после его выхода.