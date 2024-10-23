Жуков хочет вернуть себе права на песни «Руки вверх!»

Музыкант Сергей Жуков продолжает бороться за права на легендарные альбомы «Руки вверх!». Как сообщает Telegram-канал Shot, певец потребовал провести экспертизу договора с лейблом «Джем» и вернуть ему права на фонограммы песен.

Речь идет о правах на 13 фонограмм из первых альбомов: «Дышите равномерно» и «Сделай погромче!». В их числе есть хиты «Чужие губы», «Крошку мою», «Ну где же вы, девчонки?» и другие. По словам адвокатов, Жуков и его коллега Алексей Потехин заключили пятилетний договор с продюсером Андреем Черкасовым в 1998 году — в 2003 году он истек. Однако позднее компания Черкасова стала музыкальным издательством «Джем» и теперь ее глава уверяет, что все права на ранние композиции «Руки вверх!» принадлежат им.

Лейбл уже обвинял Жукова в незаконном использовании песен в фильме о творческом пути группы. Кроме того, «Джем» подал иски на блокировку «Крошки моей» и других треков на различных стриминговых площадках.

Сейчас Жуков настаивает, что права компании на фонограммы давно истекли и в 2009 году он зарегистрировал себя как обладателя исключительных прав. «Джем» же утверждает, что документов на песни у музыканта нет. Канал отмечает, что судебное разбирательство, судя по всему, затянется надолго.