Глюкоза прокомментировала свой арест в аэропорту

Накануне стало известно, что исполнительницу хита «Невеста» Наталью Ионову задержали в Шереметьево. Глюкоза спустя некоторое время вышла на связь и прокомментировала ситуацию.

Сотрудники полиции задержали певицу Глюкозу вчера в московском аэропорту, утверждая, что певица находится в невменяемом состоянии. Спустя небольшое количество времени Наталья уже поспешила рассказать свою версию событий.

Звезда утверждает, что работники правоохранительных органов с самого начала повели себя не по правилам — не представились и не показали удостоверение, но настойчиво звали в отдел полиции, находящийся там же в аэропорту. Пройти медицинское освидетельствование артистка отказалась, вследствие чего пришлось звонить адвокатам.

«Вчера ночью я прилетела из Питера в Москву, после больших съёмок для федерального канала, которые шли несколько недель. На выходе из самолета меня встретили сотрудники полиции: они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал, что им поступило заявление от одного влиятельного человека, и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии. Вы знаете ТОГО, КТО последние месяцы пытается меня уничтожить, но сейчас не о нем. сейчас я покажу вам хронологию и факты, потому что смотреть на эту кампанию «Глюкоза vs наркоконтроль» больше нет сил», — написала у себя в блоге Наталья Ионова.

Кроме того, что певица намекнула, что во всём виноват знаменитый продюсер Максим Фадеев, с которым у них уже давно затянулся конфликт, артистка поделилась заметками, где подробно описала, что же происходило с самого начала, а также видеозаписью, где слышна её вполне адекватная речь. На фотографии звезда выглядит тоже довольно свежо, хоть и говорит, что ночь была бессонной.

Отметим, что после суда Глюкоза отправилась не отдыхать от ночного приключения, а поехала прямиком на мероприятие, где гости ждали её выступления.

Ранее мы писали о неожиданных переменах во внешности Глюкозы.

Фото: социальные сети