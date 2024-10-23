Кажется, роман Анджелины Джоли и рэпера Akala вышел на новый уровень. По словам ее друзей, отношения что ни есть настоящие и ради них актриса даже сняла многолетний запрет на секс. На фоне судебной тяжбы с Брэдом Питтом и воспитания детей Энджи якобы позабыла себя настоящую (напомним, Джоли славится одержимостью сексом), а теперь возвращается к исходным настройкам.

«Анджелина была известна своей необузданностью и абсолютной одержимостью сексом, но все это пошло насмарку из-за давления, связанного с разводом, и судебных тяжб с Брэдом, не говоря уже о воспитании шестерых детей. Теперь она наконец возвращается к своим старым привычкам — становится по-настоящему горячей и сильной с Аkala», — поделился источник с RadarOnline.

По слова инсайдера, Анджелина и Аkala уже давно проводят ночи вдвоем. В отель они приезжают порознь и проходят через тайные ходы. Нередко рэпер уезжает тоже абсолютно секретно — с водителем актрисы. Это нужно якобы для того, чтобы сохранить роман в тайне. Однако учитывая, что о нем без умолку болтают повсюду, а совместные фото Энджи с ее избранником украшают первых полосы мировых таблоидов, работает это не очень.

К слову, несмотря на бурный роман с Анджелиной Джоли, ходят слухи, что Akala по-прежнему состоит в отношениях с коллегой Шанель Ньюман. Ну а актриса, вроде как, намерена разрушить их семейную идиллию — точно так же, как когда-то поступила с Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон.