Малахов отреагировал на слухи о беременности Татьяны Ким

Татьяна Ким, основательница Wildberries, привлекла к себе внимание на одном из главных светских событий осени. На мероприятии в честь запуска новой линии косметики Егора Крида бизнесвумен появилась с заметно округлившимся животом. В интернете сразу начали обсуждать возможную беременность Ким, ведь у нее уже есть семеро детей. Поклонники предположили, что она может ожидать восьмого ребенка, учитывая, что ее личная жизнь находится в центре внимания уже несколько месяцев.

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Андрей Малахов, мастер громких тем и скандальных разоблачений, моментально отреагировал на новые слухи. В своем блоге телеведущий не только предположил, что Татьяна Ким беременна, но и фантазировал на тему возможного отца ребенка. Он связал имя бизнесвумен с Янисом Тиммой, бывшим супругом Анны Седоковой. Он даже представил, как на его передаче обсуждается эта история с участием звезд шоу-бизнеса. Анна Седокова, Виктория Боня и Алсу, по словам ведущего, могли бы украсить этот эфир своими откровенными комментариями.

Тем не менее слухи о беременности были быстро развеяны. Представители Татьяны Ким сделали официальное заявление, в котором объяснили, что причина догадок — неудачный ракурс. Бизнесвумен не ждет ребенка, а разговоры в интернете — всего лишь домыслы, основанные на внешнем виде, искаженном фотографией. Стоит отметить, что у Татьяны действительно непростая личная жизнь. Она воспитывает семерых детей от брака с Владиславом Бакальчуком, с которым недавно начала процесс развода. Бизнесвумен решила расстаться с супругом после многих лет совместной жизни, вернув себе девичью фамилию. По её словам, причиной разрыва стал непростой характер мужа и накопившиеся обиды.

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Владислав Бакальчук, сооснователь Wildberries вместе с Татьяной, не готов сдаваться. Он публично заявил, что хочет сохранить семью и будет бороться за опеку над детьми. Предприниматель считает, что решение супруги развестись вызвано влиянием посторонних лиц, заинтересованных в разрушении их общего дела. Он уверен, что ещё есть шанс спасти брак и сохранить семью в полном составе. На данный момент ситуация в семье Татьяны Ким остаётся напряжённой. Развод обещает быть долгим и сложным, особенно если учесть возможные споры о воспитании семерых несовершеннолетних детей.