Стало известно о новом проекте «реконструкции» замка Пугачевой

В замке певицы Аллы Пугачевой может открыться рехаб для лечения от интернет-зависимости, рассказал NEWS.ru шоумен Стас Барецкий.

Он подчеркнул, что на это ему, как новому владельцу недвижимости, пригодились бы деньги, которые в качестве алиментов требует от основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, называющая себя матерью его детей.

«Я, как человек адекватный, скромный, мне бы хватило четверти суммы — 500 млн рублей [алиментов Дурова для Болгар]. Я бы как раз замок Пугачевой довел до ума, сделал бы, как жест доброй воли, центр реабилитации для зависимых от интернета. Я бы такой центр сделал в замке Пугачевой», — пояснил Барецкий.

Шоумен считает, что интернет-зависимость сейчас стала главным наркотиком, который убивает личность. По его мнению, такой центр в России обязательно должен появиться.

«Зависимость от интернета сейчас практически главный наркотик, который людей убивает напрочь, убивает личность. Я бы сделал реабилитационный центр, чтобы меня не обвинили, что я такой скряга, хочу все деньги себе прибрать. Этот центр должен появиться, рано или поздно я его построю. Зависимость от чего-либо — болезнь», — заключил шоумен.

Барецкий ранее заявил, что именно он, а не Дуров является отцом детей Болгар. Он отметил, что будет бороться за них. По его словам, он должен получить хотя бы часть тех денег, которые хочет отсудить у предпринимателя Болгар.