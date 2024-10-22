Известный певец Филипп Киркоров заступился за певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) после ее задержания за употребление наркотиков. Об этом пишет Ura.ru.

Ранее Чистякова-Ионова сообщила, что прилетела из Санкт-Петербурга в Москву, после больших съемок. Она добавила, что на выходе из самолета ее встретили сотрудники полиции, задержали и доставили в отделение. На фоне инцидента разгорелся скандал, общественность негативно восприняла поведение артистки.

«Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью набрасываются на артиста и сразу начинают топтать ногами. Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда. Травля в любом своем смысле губительна для общества», — заметил Киркоров.

Глюкоза прокомментировала задержание в аэропорту

Ранее сообщалось, что активисты движения «Сорок сороков» пожаловались на певца в правоохранительные органы, раскритиковали его за неудачную шутку на шоу Димы Масленникова.