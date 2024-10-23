Собчак высмеяли за образ с золотым ухом: «Дикий люкс»

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за образ с золотым ухом. Образ она показала в Telegram-канале.

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На снимке она показала аутфит с золотым кольцом в форме уха и кольцо с крупным черным камнем, а также ботинки с золотыми пальцами.

«А сегодня уже вот так,«дикий люкс» — иду в театр, а потом большой др у друга. По московским лужам кстати идеально», — написала Собчак.

Однако поклонники не оценили образ журналистки и высмеяли его в комментариях.

«У Ксении целый подвал вещей скиапарелли?», «А я бы никогда не подумала, что эти ботики альтернатива калошам», «Либо ухо, либо обувь снежного человек», — написали они.

Накануне Ксения Собчак выложила видео, где была запечатлена в черно-желтой клетчатой рубашке Vaquera, которую сочетала с кожаными кюлотами Loewe. Журналистка добавила к образу очки для зрения, сумку Hermès и кольца. Завершением наряда стали меховые клоги Acne Studios. Интернет-пользователи принялись обсуждать необычную обувь. Пока одни восхищались, другие критиковали.