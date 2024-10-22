«Хватит ущемлять русских». Лоза — о создании бренда SHAMAN

К певцу SHAMAN (Ярослав Дронов), который регистрирует бренд «Я русский», не должно быть никаких претензий, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru певец Юрий Лоза. Он считает, что артист как представитель «титульной нации» имеет полное право так заявлять и регистрировать соответствующий товарный знак. По словам артиста, критикуют же Дронова те, кто ненавидит Россию.

Какие могут быть претензии? Он — русский, представитель титульной нации. Почему к русским такое отношение? Почему вдруг ни с того, ни с сего обычное словосочетание становится вдруг как красная тряпка? Так говорят те, кто не ненавидит Россию, вот они возмущаются. Русский имеет право на то, чтобы говорить «Я русский» везде, где хочет, и в брендах тоже. Хватит ущемлять русских, — считает Лоза.

Автор хита «Плот» предположил, что SHAMAN вряд ли будет выпускать под этим брендом нечто неуместное, например женские колготки. Также Лоза не считает водку «Я русский» странной. По его словам, уже существует похожий бренд «Русская водка».

Что в этом такого? Это сочетание двух слов, не более того. Допустим, зарегистрирую я «Я славянин» или «Я люблю Россию», и что, меня теперь за это ругать надо, полоскать, пачкать и мазать? — возмутился артист.

12 октября SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подал две заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Я русский». По первой заявке под этим брендом артист сможет производить и продавать алкоголь, включая водку и другие спиртные напитки, по второй — шампуни, пену для ванн, мыло, ароматизаторы воздуха, гели для волос, зубные порошки, ладан, пемзу, помаду и блестки для ногтей. После негативной реакции в свой адрес Дронов в соцсети пояснил, что делает это в целях защиты своего бренда.

Производители водки из Петербурга намерены бороться за бренд «Я русский» с певцом SHAMAN. По словам предпринимателей, ООО «Царевъ» запатентовало бренд «Я русский! Каков восторг!» еще 15 лет назад, а сама фраза была позаимствована у полководца Александра Суворова.