Кристина Агилера объяснила странную привычку выступать на сцене без обуви

Если вы слишком переживали за самочувствие скандально похудевшей Кристины Агилеры, спешим вас успокоить: певица уже давно не ставит красоту превыше здоровья и тщательно заботится о себе. Об этом она рассказала в свежем интервью The Rolling Stones, объясняя одну свою новую странность — выступать на сцене без обуви.

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По словам поп-дивы, она сильно навредила себе в прошлом, во времена, когда постоянно носила обувь на высоком каблуке и платформе. Теперь Кристина вынуждена отказаться от шпильки, поскольку ноги перестали выдерживать такую нагрузку.

«Я так сильно испортила ноги и ступни из-за всей этой ерунды на высоких каблуках. У меня поврежден хрящ в колене. Ноги чувствуют себя лучше всего, когда вы просто ощущаете пол под собой», — поделилась она.

Одно неизменно: Кристина Агилера даже спустя годы любит выглядеть эпатажно, а потому удивляет публику и без каблуков. Чего стоит одно только ее феноменальное преображение!