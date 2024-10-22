SHAMAN перенес свой концерт в Дзержинске

Певец SHAMAN перенес свой концерт (6+), который должен был пройти в ДК Химиков в Дзержинске 23 октября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Артист отметил, что на выступление были куплены все билеты.

Только жизнь вновь вносит свои коррективы […] Причина уважительная, скоро обо всем вам расскажу и, уверен, вы поймете и поддержите меня, — написал певец.

Концерт перенесли на 9 апреля. Билеты остаются действительными.

Кроме того, SHAMAN обещал выступить в Дзержинске и 10 апреля.