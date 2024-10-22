Болгар обвинила в клевете российское телевидение

Называющая себя матерью детей создателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар обвинила российское телевидение в клевете. Об этом Болгар заявила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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Она отметила, что бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин и СМИ организовали информационную компанию против нее, сопровождающуюся клеветой и оскорблениями.

Также Болгар упрекнула телевидение в том, что транслируется исключительно точка зрения Дурова.

«Я одна. Мне никто не помогает. Я работаю полный рабочий день и одна воспитываю троих детей», — подчеркнула подруга основателя Telegram, добавив, что правда на ее стороне.

Ранее Болгар заявила, что опубликовала фотографии из семейного архива в ответ на «бессовестную ложь про деловые отношения» с Дуровым.