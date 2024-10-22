Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ* среди подростков

Известный певец Филипп Киркоров может подпасть под проверку соблюдения российского законодательства: на народного артиста пожаловались активисты движения «Сорок сороков», пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист на шоу Димы Масленникова позволил себе шутку. В ходе беседы он обратился к мальчику с нарисованными на щеках кошачьими усами: «Котик, дай мне в ротик».

На секунду в студии воцарилась ошеломленная тишина, а потом ведущие и герои стали смеяться. Киркоров же совершенно спокойно пояснил, что эта фраза была очень популярна в пору его детства.

Православные активисты из движения «Сорок сороков» обратили внимание на инцидент и написали заявление в полицию. Общественники пояснили свое решение тем, что «большинство зрителей Масленникова — дети».

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Журналисты отметили, что правоохранители проверят Киркорова на пропаганду ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено) среди несовершеннолетних.

*Верховный суд признал движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.