В Госдуме раскритиковали певицу Глюкозу за скандал с наркотиками

Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, является несостоявшейся певицей, которая ищет развлечений. Так прокомментировала скандал с появлением артистки в наркотическом состоянии в московском аэропорту депутат Госдумы Нина Останина. Она добавила, что настоящие звезды в данный момент — участники спецоперации на Украине.

— Сегодня в Государственной думе были действительно звезды. Были родители, отцы и матери, погибших участников СВО. Я больше хочу говорить об этих людях, а не о тех, кто называет себя ещё не взлетевшей и не состоявшейся звездой, — передает слова Останиной Telegram-канал Shot.

В Госдуме уточнили, что у Глюкозы есть все для комфортной жизни, однако она ищет развлечения. Также Останина заявила, что считает участников спецоперации настоящими героями, которые сейчас — новые звезды.

Скандал с Глюкозой произошел утром 22 октября. Певицу задержали в столичном аэропорту в состоянии наркотического опьянения. Ее оштрафовали на пять тысяч рублей. Примечательно, что ее знакомого, также находившегося под наркотиками, арестовали на семь суток. Адвокат Максим Калинов заявил, что смягчающим обстоятельством могло стать наличие детей у певицы. «Вечерняя Москва» собрала отдельный материал по скандальному делу певицы, в котором подробно рассказано о наркотической зависимости артистки.