Наталия Орейро перепела хит группы "Комбинация"

Наталия Орейро вместе с Владимиром Канухиным, исполнителем роли композитора группы "Комбинация" в одноименном сериале, перепели хит "Russian Girls". Песня отечественного герлз-бэнда в исполнении латиноамериканской звезды выйдет уже завтра, 24 октября, вместе с последней серией сериала "Комбинация".

"Russian Girls" зазвучит на английском, испанском и русском. Специально для записи актер Владимир Канухин летал в Буэнос-Айрес, где встретился с Наталией Орейро, заручившейся всенародной любовью россиян после роли в "Диком ангеле".

Напомним, сериал рассказывает о рождении и становлении группы "Комбинация" - первого советского и российского женского поп-коллектива.

Главные роли исполнили Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Дарья Руденок, Татьяна Струженкова, Даниил Воробьев, Павел Прилучный и Владимир Канухин. Режиссер - Никита Власов.