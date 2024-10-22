Галкина* уличили в крупном обмане зрителей

Комика Максима Галкина* уличили в афере из-за тура в США. Как сообщает «МК», юморист выставляет с первых выступлений в американских городах ролики с полными залами, однако билеты на шоу в действительности почти не продаются.

Отмечается, что на шоу супруга певицы Аллы Пугачевой русские американцы идут неохотно. Например, сегодня Галкин* собирается выступить в Тампе — на мероприятие раскуплено чуть больше половины билетов. Схожая ситуация у комика и в других городах США, а в Вашингтоне дела обстоят еще хуже — концерт строится уже через несколько дней, но половина мест все еще пустует.

Из-за роликов с полными залами эмигранты уличили Галкина* в обмане. По их мнению, он собирает массовку, чтобы создать видимость народного обожания. Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что на самом деле комик никогда не пользовался особой популярностью в Соединенных Штатах.

«Хотя русскоязычные всегда ходили на концерты звезд из России: на Леонтьева, Киркорова, Аллегрову. Когда они приезжали, билетов не найти было за месяц до концертов. Да и цены на Галкина* весьма приемлемые: до двухсот долларов», — отменил пользователь.

Не исключено, что Галкину* устроили холодный прием из-за его требований. Во время выступлений юморист запрещает видеосъемку из-за страха, что фрагменты шоу попадут в Сеть. Соответствующие предупреждения есть на всех площадках по продаже билетов.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом