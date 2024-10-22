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Кендрик Ламар рассказал, во время записи какой песни он плакал

По словам артиста, это был последний раз, когда он позволил себе слезы.

Кендрик Ламар рассказал, во время записи какой песни он плакал
© go.zvuk.com

В интервью соул-исполнительнице SZA для Harper's Bazaar Кендрик признался, что композиция из альбома Mr. Morale & The Big Steppers (2022) «очень глубокая» для него. В лирике музыкант рассказывает о своей психологической травме детства, связанной с насилием над его матерью, и вине за измену своей жене Уитни Элфорд.

Также Ламар отметил, что впервые заплакал на сцене в 2011-м, выступая с Dr. Dre и Снуп Доггом. Исполнитель уточнил, что не жалеет о тех эмоциях: «Я увидел, как вся проделанная мной работа оживает в тот момент».

В том же разговоре артист объяснил смысл текста в своем диссе на Дрейка Not Like Us.

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