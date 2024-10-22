Названа причина, почему Пугачева до сих пор не может продать недвижимость

Цена на выставленную на продажу недвижимость Аллы Пугачевой завышена в два раза, что говорит о нежелании певицы расставаться с российским имуществом. К такому выводу пришли опрошенные Ura.ru риэлторы.

Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов.

При этом в России выставлена на продажу дача Аллы Пугачевой в подмосковных Бережках. В доме на берегу Истринского водохранилища в 1990-х годах устраивались шумные вечеринки. Но затем Пугачева вышла замуж и переехала в замок в Грязи, дачу отдала внуку, а потом дом и участок были выставлены на продажу.

«Рыночная стоимость дачи Пугачевой в Бережках завышена в два раза. Даже на сайтах по продаже недвижимости указано, что средняя цена особняка составляет 81 млн 700 тысяч рублей. Отсюда можно сделать вывод, что Алла не хочет распродавать недвижимость в России. Если бы она действительно решила продать жилье, поставила бы цену ближе к рыночной. Так шансов было бы гораздо больше», - отмечают риэлторы.

Напомним, что первую попытку продать подарок бабушки Никита Пресняков предпринял в 2023 году, установив цену в 225 млн руб. Однако тогда дачу площадью 760 кв м быстро сняли с продажи. Уже в 2024 году дом был выставлен на продажу через агентство недвижимости за 132 млн 500 тыс руб. А через три недели появилось еще одно объявление – уже о прямой продаже за 125 млн руб. Также были и объявления об аренде. За то, чтобы пожить на территории усадьбы, необходимо было выложить 2 млн рублей ежемесячно. Плюс - оплачивать коммунальные платежи.

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По словам риэлторов, сдать дом будет очень сложно, так как он находится вдали от Москвы, а за эти деньги можно снять комфортное жилье и поближе.

«Плюс ко всему негативную роль играет имя Пугачевой. Проживать в арендованной даче могут только обеспеченные люди. А они понимают, что спокойствия в доме Пугачевой им не будет, начнется пристальное внимание журналистов. Поэтому особняк Пугачевой не могут сдать и продать», - уверены они.

Ранее в Госдуме призывали объявить Пугачеву иноагентом из-за ее постов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го певица заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.