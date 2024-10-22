Telegram-канал Mash утверждает, что компания «Битуби-эстейт» подала иск к бизнесмену, мужу певицы Глюкозы Александру Чистякову из-за земли в Санкт-Петербурге. По данным Mash, «Битуби-эстейт» уже проиграла в суде первой инстанции, сейчас заявление компании рассматривает арбитраж.

По информации Mash, речь идет об участке земли на Белоостровской улице площадью 28,6 тысячи квадратных метров и стоимостью 73 миллиона рублей. Как отмечает Telegram-канал, этим участком владело акционерное общество «Главинвестпроект Санкт-Петербург», признанное банкротом в 2024 году. За некоторое время до банкротства компания продала землю Чистякову, утверждает Mash.

«Но есть нюанс: перед этим «Битуби-эстейт» отсудили деньги за эти квадраты у «Главинвестпроект Санкт-Петербург», но по факту ничего не получили», - пишет Telegram-канал.

Ранее стало известно, что Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) оштрафовали по административной статье о потреблении наркотических, психотропных или новых потенциально опасных психоактивных веществ без назначения врача. Полицейские обратили внимание на певицу в зале аэропорта Шереметьево. В протоколе отмечалось, что «внешне по визуальным признакам» она находилась в состоянии наркотического опьянения. Чистякова-Ионова отказалась от медицинского освидетельствования.

Глюкозу внесли в черный список артистов

Певице назначили штраф в пять тысяч рублей. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Чистяковой-Ионовой несовершеннолетних детей.