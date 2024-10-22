Суд зарегистрировал иск о разводе певицы Седоковой

В Хорошевский районный суд Москвы поступил иск от певицы Анны Седоковой о расторжении брака.

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Об этом во вторник, 22 октября, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

— Исковое заявление Седоковой Анны Владимировны о расторжении брака поступило в судебный участок мирового судьи #150. Вопрос о принятии иска к производству еще не разрешен, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно правилам, супружеской паре дадут чуть более месяца на примирение, после этого брак будет официально расторгнут. При этом стало известно, что пара расстается без имущественных споров.

Ранее, 22 октября, Таганский районный суд Москвы признал некоммерческую организацию Internet Archive виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере трех с половиной миллионов рублей.